Жители Карелии отчаянно пытаются пронести продукты мимо кассы

Помощь росгвардейцев понадобилась сотрудникам магазинов в Кондопоге, Питкяранте, Кеми и Петрозаводске.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в минувшие выходные кнопка тревожной сигнализации сработала в сетевом магазине Кондопоги. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны задержали 45-летнего местного жителя. Он пытался пронести мимо кассы продукты на 1000 рублей. Вечером того же дня кондопожские росгвардейцы выезжали еще в одно торговое заведение. Директор магазина рассказал, что неизвестный попытался незаметно вынести товар на сумму более 2000 рублей. Задержан 44-летний кондопожанин.

Аналогичные инциденты зарегистрированы в Питкяранте, Кеми и Петрозаводске. Там представители ведомства задержали любителей бесплатного шоппинга 32,46 и 62 лет.

Все нарушители переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, подросток пытался украсть из магазина в райцентре Карелии сливочное масло на 1,5 тысячи рублей.