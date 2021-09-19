Жители Карелии отдали большинство голосов «Единой России» на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования: больше всего человек проголосовали за список партии «Единая Россия».

За список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму проголосовали 31,69% избирателей Карелии. Такие данные приводит ЦИК по итогам обработки 100% бюллетеней в республике.

По спискам в Госдуму остальные голоса распределились таким образом: второе место у КПРФ — 16,01%, далее идет Справедливая Россия – За правду — 11,73%, ЛДПР — 9,77%, Яблоко — 7,47%, Новые люди — 7%, Партия пенсионеров — 4,70%, Коммунисты России — 2,32%, Зеленая альтернатива — 1,53%, Партия Роста — 1,39%, Зеленые — 0,92%, РПСС — 1,09%, Родина - 0,89%, Гражданская платформа — 0,10%.

В Карелии по результатам обработки 100% бюллетеней приняли участие в выборах 39,72% избирателей.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦИК, итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное собрание Карелии составила около 40% избирателей.