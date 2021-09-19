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Жители Карелии отдали большинство голосов «Единой России» на выборах в Госдуму

Новости. Политика
12:37, 20 Сентября 2021
фото: © Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

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Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования: больше всего человек проголосовали за список партии «Единая Россия».

За список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму проголосовали 31,69% избирателей Карелии. Такие данные приводит ЦИК по итогам обработки 100% бюллетеней в республике.

По спискам в Госдуму остальные голоса распределились таким образом: второе место у КПРФ — 16,01%, далее идет Справедливая Россия – За правду — 11,73%, ЛДПР — 9,77%, Яблоко — 7,47%, Новые люди — 7%, Партия пенсионеров — 4,70%, Коммунисты России — 2,32%, Зеленая альтернатива — 1,53%, Партия Роста — 1,39%, Зеленые — 0,92%, РПСС — 1,09%, Родина - 0,89%, Гражданская платформа — 0,10%.

В Карелии по результатам обработки 100% бюллетеней приняли участие в выборах 39,72% избирателей.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦИК, итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное собрание Карелии составила около 40% избирателей.

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Комментарии

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Честный старый человек
2021-09-20 13:58:34
Ц нас больше половины реальных избирателей, не пришли на "выборы", поскольку не верили в их честность и мизер выбора....
User
2021-09-20 13:56:35
Никогда такого не было и вот опять!.. В очередь стояли аж с 8 утра, чтобы абсолютно добровольно отдать свои голоса!
karelets
2021-09-20 14:24:39
User, офф сегодня всю ночь нарушения искал за миску супа. До сих пор спит. Устал сильно :)
Хармс
2021-09-20 13:27:05
Как неожиданно! Кто бы мог подумать? Ну, вообще, бывает же так! Удивительно, как индейцы ценят своих вождей...
nae
2021-09-20 12:57:13
Не велика победа. В два раза больше голосов отдано за другие партии. А в целом за Единую Россию проголосовало только порядка 13% от всего количества избирателей в Республике.
karelets
2021-09-20 13:19:11
nae, зелен виноград ?
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