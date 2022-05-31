Жители Карелии отдали мошенникам более 115 миллионов за 5 месяцев

С начала года около тысячи жителей республики стали жертвами дистанционных мошенников.

По данным МВД Карелии, за 5 месяцев 2022 года зарегистрировано около тысячи происшествий, в результате которых при отсутствии живого контакта у жертв похищены деньги. В прошлом году за этот период от мошенников пострадали 1200 человек.

При этом ставки в состязании на доверчивость растут — с начала года жители республики лишились более 115 миллионов рублей, что превышает все показатели прошлых периодов. Петрозаводчане, не распознавшие мошенников на сайтах объявлений и в звонках из «банков», перевели злоумышленникам более 72 миллионов. Жители остальных районов были скромнее в своих потерях. Тем не менее муниципалитеты образовали следующую команду «лидеров»: Кемский район (более 6 миллионов рублей), Костомукша (4,8 миллиона рублей), Кондопожскй район (4,3 миллиона рублей), поровну, по 4 миллиона рублей, — Питкярантский и Сегежский районы.

В МВД напомнили, что жертвы криминальных посягательств, потерявшие очень крупные суммы, остались наедине не только с разочарованием, но и долговыми обязательствами, так как зачастую оформляли кредиты под давлением злоумышленников.

Как отметили в ведомстве, раскрываемость таких преступлений в целом по республике превысила 50%, несмотря на все сложности, связанные с анонимностью интернет-технологий, удалённым нахождением подозреваемых, иными факторами, препятствующими работе оперативников. Недавним примером успешной деятельности полицейских Петрозаводска служит разработка, в результате которой установлена супружеская пара, которая обманывала интернет-пользователей через подставной онлайн-магазин. К продаже предлагались товары известных марок по ценам ниже рыночных, сайт изобиловал сертификатами качества и положительными клиентскими отзывами. Однако всё это оказалось обманом, 38-летний подозреваемый вместе с 39-летней напарницей, используя доставочную схему с наложенным платежом, поставляли покупателям некачественные дешёвые аналоги товаров, оплаченных как брендовые. Проверить заранее это было невозможно. Расследование в отношении обоих фигурантов уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц, продолжается.

Ранее сообщалось, мошенники выудили у жительниц Петрозаводска около миллиона рублей ради «спасения» родных.