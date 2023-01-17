Жители Карелии задолжали поставщику тепла более 450 млн рублей

Ресурсоснабжающая организация «КарелКоммунЭнерго» столкнулась с проблемой недопоступления средств.

Ресурсоснабжающая организация «КарелКоммунЭнерго» столкнулась с проблемой недопоступления средств.

На своей странице в соцсетях ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» сообщает, что жители перестали платить по счетам.

«При осуществлении деятельности по теплоснабжению районов Карелии ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» сталкивается с проблемой недопоступления средств в связи с нарушением абонентами сроков оплаты начисленных платежей», - сообщается в паблике предприятия.

По информации поставщиков тепла, общая сумма просроченной задолженности на 1 января 2023 года составляет более 450 млн.руб.

«Лидерами» по объему накопленной просроченной задолженности являются следующие районы:

1. Сегежский – 114 млн.руб.

2. Беломорский – 88 млн.руб.

3. Лоухский – 65 млн.руб.

4. Суоярвский – 51 млн.руб.

5. Кемский – 34 млн.руб.

«Недопоступившие средства – это невозможность реализовать все запланированные мероприятия, в том числе замена котлового оборудования, ремонт ТС, капремонт зданий, проведение мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения. В свою очередь, изношенные объекты теплоснабжения являются источниками дополнительных затрат в связи с увеличивающимися потерями на тепловых сетях и снижением КПД оборудования. На средства просроченной задолженности можно было бы провести капитальный ремонт более 15 км. тепловых сетей либо заменить более 200 универсальных котлов либо провести современную модернизацию (реконструкцию) нескольких источников теплоснабжения», - объяснили в . «КарелКоммунЭнерго».

ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» убедительно просит абонентов производить оплату за услуги теплоснабжения в регламентированные сроки, чтобы совместно решить больше поставленных задач.

Ранее директор «Карелкоммунэнерго» Александр Меньшиков объяснил резкое повышение платы за отопление в Карелии похолоданием.