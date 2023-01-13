Резкое повышение платы за отопление в Карелии объяснили похолоданием

Директор «Карелкоммунэнерго» Александр Меньшиков рассказал о причинах роста платы за теплоснабжение в квитанциях за декабрь прошлого года.

Руководитель ГУП РК «Карелкоммунэнерго» Александр Меньшиков объяснил жителям республики, которые стали жаловаться в соцсетях на резкий рост стоимости платы за теплоснабжение, с чем связаны эти изменения в платежках. Он назвал две причины повышения платы за отопление. Об этом он пишет на своей странице в соцсети.

«Понижение температуры окружающего воздуха приводит к росту объема потребляемого тепла. Если сравнивать с ноябрем, Предприятием произведено и поставлено потребителям на 4200 гкал больше (на 26%). Это в первую очередь влияет на сумму, выставленную к оплате», - заявил Меньшиков.

Вторая причина повышенных платежей, по мнению директора «Карелкоммунэнерго», связана с ростом расходов на ремонт объектов теплоснабжения.

«С 1 декабря 2022 года тариф вырос на 9 % (в среднем на 300 – 400 рублей за гкал). Относительного нашего предприятия одна из основных причин - рост расходов на ремонт основных средств (более чем в 2 раза). Хочу отметить, что изношенные объекты теплоснабжения являются источниками дополнительных затрат в связи с увеличивающимися потерями на тепловых сетях и снижением КПД котлового оборудования. Расходы на ремонт являются обязательными и необходимыми», - пишет Александр Меньшиков.

Он также отметил, что по итогам тарифного регулирования для ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» с 1 декабря 2022 года установлен тариф в размере 6 936,68 руб. (без учета НДС).

«Тариф для населения фактически ниже на 40%, чем экономически обоснованный и не покрывает реальные расходы Предприятия на производство тепловой энергии. Межтарифная разница возмещается из бюджета Республики Карелия. Следующий рост тарифа запланирован через 1,5 года, см 1 июля 2024 года», - отметил руководитель предприятия.

Ранее жилищный надзор пообещал разобраться с жалобами жителей Карелии на рост платы за ЖКУ.