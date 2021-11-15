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Жители Карелии отказываются вакцинировать от коронавируса своих пожилых родителей

Новости. Общество
16:56, 22 Ноября 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что дети некоторых пожилых жителей республики отказываются прививать их от коронавируса, подвергая риску.

Дети ряда госпитализированных тяжелых пожилых пациентов выступали против вакцинанции престарелых родственников от коронавируса. Об этом Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, подводя итоги мониторинга ситуации в ковидных стационарах. 

«К сожалению, по нескольким тяжелым больным преклонного возраста с весьма сложными перспективами выздоровления Юлия Сергеевна (главный врач Республиканской больницы Ю. С. Кононенко — ред.) довела информацию о том, что отказ от вакцинации был инициирован их детьми. Это очень печальные факты», — сказал губернатор.

Он пояснил, что при этом можно соотнести высокий уровень вакцинации, достигнутый в Карелии среди лиц старше 60 лет, со снижением количества госпитализаций лиц данной возрастной группы.

«Сегодня от главного врача Республиканской больницы Ю. С. Кононенко получил информацию, что за минувшую неделю 56,5% пациентов составили лица моложе 60 лет, а 40% лица моложе 40 лет. Сам факт попадания на стационар больного в достаточно молодом возрасте говорит о тяжёлом течении заболевания. И здесь важно принять к сведению данные наших практикующих медиков об опасных последствиях для организма перенесённой инфекции, о частой необходимости длительной реабилитации», — сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков обсудит с бизнесменами Карелии жизнь предпринимателей в пандемию.

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Комментарии

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Вепс
2021-11-22 18:46:23
А может им родительская квартира нужна срочно.
Иван
2021-11-22 18:31:48
Какие гарантии качества вакцины даёт губернатор , кроме лозунгов ?
Os
2021-11-22 17:37:36
Так пожилым людям до пунктов вакцинации и не дойти порой. И стоять многочасовые очереди они тоже не могут, потому и отговаривают.
Hовый
2021-11-22 17:16:21
Какие ваши доказательства ?
Изя
2021-11-22 18:04:39
Hовый, ни каких ,одна корыть и желание выслужиться ))) :) )
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