Жители Карелии, ожидающие расселения аварийных домов, не верят, что доживут

Анонс совещания правительства Карелии по проблемам расселения аварийного жилья на странице Артура Парфенчкова Вконтакте вызвал шквал комментариев жителей республики.

Многие подписчики, живущие в аварийных домах, опасаются, что строения рухнут раньше, чем их расселят.

«На втором этаже провалился потолок, как бы теперь не провалиться на первый, так как протекает крыша», — написала Дина Шапутько из деревни Куйтежа.

«Дом признан аварийным и подлежащий сносу 27.12.2017 года. Продолжительность расселения в 10 лет, то есть в 2027 году. Дом у ужасном состоянии, ему 10 лет не простоять. С каждым годом он уходит под землю», — пожаловалась Евгения Лазарева из Пудожа.

«Да пока дождёмся начала 2024, часть аварийных домов рухнет. Хорошо, если ни кому-то на головы», — согласна Ольга Романова из Петрозаводска.

«Дом в ужасном состоянии, стены с плесенью, крыша течёт. Минстрой ответил, что дом будут сносить не раньше 2023 года, до этого времени вышеуказанный дом, скорее всего, развалится, а собственники останутся на улице», — опасается еще одна петрозаводчанка Светлана Миронова.

«Деревянный барак 1936 года постройки, многоквартирный дом практически разрушен, его деревянные стены в дырах… Срок отселения до 2027 года. Маневренный фонд администрацией района не предложен. Впереди зима, а как пережить её инвалиду с дырами в довоенном бараке остаётся вопросом», — написал Александр Патроев из Пудожского района.

«В администрации мне объявили сроки расселения декабрь 2031 года! Вы действительно верите, что дом простоит 10 лет, и мы дождёмся!? С такими темпами строительства (а оно полностью отсутствует в ближайшем будущем) это расселение превращается в утопию», — считает Светлана Дементьева из Кеми.

На большинство таких обращений Минстрой Карелии отвечает, что дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, начнут расселять только в 2024 году.