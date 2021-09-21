Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Жители Карелии, ожидающие расселения аварийных домов, не верят, что доживут

Новости. Общество
10:04, 29 Сентября 2021

Новости партнеров

Анонс совещания правительства Карелии по проблемам расселения аварийного жилья на странице Артура Парфенчкова Вконтакте вызвал шквал комментариев жителей республики.

Многие подписчики, живущие в аварийных домах, опасаются, что строения рухнут раньше, чем их расселят.

«На втором этаже провалился потолок, как бы теперь не провалиться на первый, так как протекает крыша», — написала Дина Шапутько из деревни Куйтежа.

«Дом признан аварийным и подлежащий сносу 27.12.2017 года. Продолжительность расселения в 10 лет, то есть в 2027 году. Дом у ужасном состоянии, ему 10 лет не простоять. С каждым годом он уходит под землю», — пожаловалась Евгения Лазарева из Пудожа.

«Да пока дождёмся начала 2024, часть аварийных домов рухнет. Хорошо, если ни кому-то на головы», — согласна Ольга Романова из Петрозаводска.

«Дом в ужасном состоянии, стены с плесенью, крыша течёт. Минстрой ответил, что дом будут сносить не раньше 2023 года, до этого времени вышеуказанный дом, скорее всего, развалится, а собственники останутся на улице», — опасается еще одна петрозаводчанка Светлана Миронова.

«Деревянный барак 1936 года постройки, многоквартирный дом практически разрушен, его деревянные стены в дырах… Срок отселения до 2027 года. Маневренный фонд администрацией района не предложен. Впереди зима, а как пережить её инвалиду с дырами в довоенном бараке остаётся вопросом», — написал Александр Патроев из Пудожского района.

«В администрации мне объявили сроки расселения декабрь 2031 года! Вы действительно верите, что дом простоит 10 лет, и мы дождёмся!? С такими темпами строительства (а оно полностью отсутствует в ближайшем будущем) это расселение превращается в утопию», — считает Светлана Дементьева из Кеми.

На большинство таких обращений Минстрой Карелии отвечает, что дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, начнут расселять только в 2024 году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-09-29 12:49:04
Кто хотел изменить свои жилищные условия, тот 30 лет назад не ждал, а брал кредиты и строился, шел на стройку в 80-ых чтобы заработать жилье. В 21 веке в таких условиях могут жить только маргиналы. :)
Егорова Наталия
2021-09-29 14:20:32
Лана Текучева, за маргиналов мерси. Квартиру в таком доме получил мой дед как военнослужащий. Не судите да не судимы будете.
АК
2021-09-29 12:30:01
"Не верят, что доживут"
Ну так пусть берут ипотеки и покупают, как все остальные. Очень просто сидеть ныть и ждать халявы.
ЗС
2021-09-29 10:29:26
Очень многие дома были признаны аварийными после 1 января 2017 года благодаря нашему Губернатору Артуру Олеговичу Парфенчикову, потому что с его приходом перестали скрывать реальное положение дел.
А в 90-х годах некоторые строения с износом более 60 % чудесным образом вдруг перестали быть ветхими. Мы, жильцы дома № 3 В по ул. Гоголя около стадиона "Спартак" (1946 года постройки) тогда к Катанандову ходили (он начальником жилищного отдела в мэрии был в то время) и услышали странный ответ, что наш дом уже был расселён и кому надо, квартиры получили и что нам лучше не искать правды.
Теперь ситуация с расселением уже пятый год как решается во всей республике. И это радует
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето

Чтиво

Сегодня 12:28
Без политики
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
В петрозаводской библиотеке имени Клюева неожиданно открылась персональная выставка Бадри Топурия.
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
Как продавать в интернете? Доверьте это профессионалам!
27.09.2021 12:08
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»