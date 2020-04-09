890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Фотограф показал Петрозаводск в период всеобщей самоизоляции (ВИДЕО) 8
Сегодня 10:11
Первая в этом году тройня родилась в Карелии 1
09.04.2020 18:40
Владелец цветочного магазина в Петрозаводске начал раздавать горожанам цветы из-за отсутствия спроса (ФОТО) 2
Сегодня 06:30
"Если приезжие привезут вирус, нам бабушек вывезти будет некуда" 2
Сегодня 10:53
Предприниматели Карелии направили вопросы главе республики о поддержке бизнеса 2
Сегодня 10:27

Жители Карелии перевели мошенникам более 800 тысяч рублей

Новости. Криминал
16:49, 10 Апреля 2020
фото: © Shutterstock/FOTODOM
Загрузка...

За три дня жители республики перевели телефонным мошенникам 840 тысяч рулей, сообщили в МВД Карелии.

Самый большой убыток понесла 52-летняя петрозаводчанка: она лишилась 257 тысяч рублей. В ходе беседы с сотрудниками полиции женщина рассказала, что днем на ее телефон поступил звонок с незнакомого номера. Неизвестный мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что сбережения клиентки находятся под угрозой. Женщина отправилась к банкомату, сняла наличные, а затем перечислила их на номера телефонов, которые назвал собеседник.

Жертвами аналогичной схемы обмана стали еще семь петрозаводчан, сегежанка, а также двое жителей Кондопоги.

Несколько другой формат общения мошенники выбрали для жителя Сегежи. Ему тоже позвонили якобы из банка и сообщили, что его заявка на кредит одобрена. Мужчина никаких кредитных обязательств брать не собирался и, естественно, захотел отменить запрос. Собеседник попросил назвать реквизиты карты, а также коды подтверждения из смс. Как только потерпевший сообщил всю необходимую информацию, с его счета исчезли 17 тысяч рублей.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными.

Ранее житель Карелии перевел мошенникам полтора миллиона рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2020, 10:59
Военнослужащим по контракту увеличили денежные компенсации на жилье
03.04.2020, 11:18
Житель Карелии привлек внимание правоохранителей фотографиями в соцсети
04.04.2020, 13:36
В Петрозаводске выявлены 163 человека, общавшиеся с условно заболевшим коронавирусом депутатом (СРОЧНО)
04.04.2020, 10:00
Еще один житель Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус (СРОЧНО)
09.04.2020, 23:35
В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом (СРОЧНО)
04.04.2020, 15:48
Предприниматель Петрозаводска: что ждет страну и бизнес после эпидемии

Аналитика

09.04.2020 15:19
Капитал
"Из-под нас вышибли все, что было, и ничего не дали взамен" 5
Генеральный директор туристической базы Карелии рассказал, как государство "помогает" бизнесу в условиях кризиса.
"После каждой операции нейрохирург должен сказать: "Я сделал все, что мог" 9
09.04.2020 14:40
"Победим и эту заразу коронавирусную" 7
08.04.2020 17:09
"Дистант – это не учеба!" 2
07.04.2020 14:49
Счет заразившимся открыт 6
06.04.2020 12:16
Вся аналитика

Медиа

Снос дерева дружбы
Сегодня 15:47
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»