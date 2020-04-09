Жители Карелии перевели мошенникам более 800 тысяч рублей

За три дня жители республики перевели телефонным мошенникам 840 тысяч рулей, сообщили в МВД Карелии.

Самый большой убыток понесла 52-летняя петрозаводчанка: она лишилась 257 тысяч рублей. В ходе беседы с сотрудниками полиции женщина рассказала, что днем на ее телефон поступил звонок с незнакомого номера. Неизвестный мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что сбережения клиентки находятся под угрозой. Женщина отправилась к банкомату, сняла наличные, а затем перечислила их на номера телефонов, которые назвал собеседник.

Жертвами аналогичной схемы обмана стали еще семь петрозаводчан, сегежанка, а также двое жителей Кондопоги.

Несколько другой формат общения мошенники выбрали для жителя Сегежи. Ему тоже позвонили якобы из банка и сообщили, что его заявка на кредит одобрена. Мужчина никаких кредитных обязательств брать не собирался и, естественно, захотел отменить запрос. Собеседник попросил назвать реквизиты карты, а также коды подтверждения из смс. Как только потерпевший сообщил всю необходимую информацию, с его счета исчезли 17 тысяч рублей.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными.

Ранее житель Карелии перевел мошенникам полтора миллиона рублей.