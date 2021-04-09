Жители Карелии помогли полицейским выявить более 20-ти преступлений с наркотиками

Подведены итоги первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», рассказали в МВД Карелии.

Во время первого этапа акции от жителей Карелии поступило несколько десятков сообщений по фактам употребления наркотиков. В результате выявлено 24 административных правонарушения по линии незаконного оборота запрещенных средств. Факты зафиксированы в Петрозаводске, Кондопожском, Сегежском, Лоухском, Медвежьегорском, Пудожском районах и на территории Приладожья.

Полицейские выявили 28 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 300 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

Так, в Питкяранте сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков установлен источник поступления запрещенного вещества на территорию района. У фигуранта изъято наркотическое вещество «метадон» массой более 3 граммов.

Ранее наркотики обнаружили у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском.