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Жители Карелии помогли полицейским выявить более 20-ти преступлений с наркотиками

Новости. Общество
12:30, 10 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
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Подведены итоги первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», рассказали в МВД Карелии.

Во время первого этапа акции от жителей Карелии поступило несколько десятков сообщений по фактам употребления наркотиков. В результате выявлено 24 административных правонарушения по линии незаконного оборота запрещенных средств. Факты зафиксированы в Петрозаводске, Кондопожском, Сегежском, Лоухском, Медвежьегорском, Пудожском районах и на территории Приладожья.

Полицейские выявили 28 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 300 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

Так, в Питкяранте сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков установлен источник поступления запрещенного вещества на территорию района. У фигуранта изъято наркотическое вещество «метадон» массой более 3 граммов.

Ранее наркотики обнаружили у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском.

 

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