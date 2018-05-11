Жители Карелии попались на краже 220 литров топлива на железной дороге

В Карелии сотрудники транспортной полиции пресекли хищение дизельного топлива и задержали злоумышленников, сообщает ведомство.

Установлено, что мужчины 39 и 43 лет слили 220 литров дизельного топлива из подвижного состава, при этом они намеревались похитить 440 литров.

При погрузке топлива в автомобиль их действия были пресечены сотрудниками транспортной полиции.

"Общая стоимость похищенного топлива составила более 8 тысяч рублей. Стражи порядка отметили, что если бы преступление было доведено до конца, то материальный ущерб составил бы более 17 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и п. "а" ч.2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору). Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.