Жители Карелии, попавшие в беду на дороге, поблагодарили своих спасителей

Автоинспекторы помогли людям, застрявшим на дороге в двух районах республики.

Как рассказали в МВД Карелии, жители республики писали о сложных ситуациях на дороге, в которых к ним на помощь пришли автоинспекторы.

В Медвежьегорском районе Карелии сотрудники ГИБДД пришли на помощь водителю и его спутнице. Вечером 4 декабря они обнаружили автомобиль, стоящий у обочины. Во время движения у авто оторвалось колесо, и люди провели на морозе больше часа, ожидая помощи. Полицейские отогрели мужчину и его спутницу в патрульной машине, а во время ремонта обеспечили безопасность движения.

«Низкий поклон сотрудникам Медвежьегорской Госавтоинспекции за оказанное содействие, — написал в соцсети житель Карелии. — Большое спасибо».

А петрозаводчанин выразил признательность сотрудникам ДПС Прионежского района. Мужчина припарковал служебный автомобиль на обочине, но продолжить движение не смог — колеса завязли в снегу. Из снежного плена ему помогли выбраться полицейские.

«Хочу поблагодарить сотрудников дорожно-патрульной службы за то, что помоги вытолкать автомобиль», — написал житель карельской столицы.