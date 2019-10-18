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Новости. Общество
09:00, 18 Октября 2019
фото: ©Мир 24/Елизавета Шагалова/кадр из репортажа

Жители Карелии построили "мост надежды" за свои деньги

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Жители острова Соролансаари в Лахденпохском районе не дождались помощи чиновников и скинулись на новый мост.

Старый, больше похожий на решето, был единственным сухопутным способом попасть на остров, сообщает "Мир 24".

Деревянная переправа появилась на острове еще в середине прошлого века. По ней на остров в пионерский лагерь возили детей, а дачники – рассаду на участки. После распада Советского Союза мост остался без хозяина. Островитяне своими силами пока могли, латали в ней дыры. Когда ставить заплатки стало некуда, скинулись на новый.

Полтора миллиона рублей собрали быстро – сейчас там около 400 дач. Купили списанный механизированный мост для танков – он крепкий и надежный. Стройка заняла всего несколько месяцев. Уже в октябре через переправу проехали первые машины. У нее пока нет имени, но между собой местные жители называют ее "мостом надежды".

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Комментарии

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amez
2019-10-18 10:29:00
Тем не менее, инженерный расчет должен был быть хоть какой. А заикнется кто? При первом же ДТП и должность его на букву П называется
Бородатый
2019-10-18 09:43:33
С житейской точки зрения, просто молодцы!!! Ведь "никто не даст нам избавления: ни бог, ни царь и ни герой" - сами, всё сами, своими руками и это правильно. Но для меня остаётся загадкой - как легализовать и ввести в эксплуатацию такую партизанскую стройку?
насмешница
2019-10-18 09:57:59
Бородатый,
Когда горит дом, не нужно бежать и получать пожарное образование и разрешение на тушение пожара. Нужно тушить.
По нему УЖЕ ездят. И хотела бы я посмотреть на того, кто заикнется, что мост построен в нарушение чего-либо. Капельки падают-падают и когда-нибудь таки переполнят чашу.
Гость
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