Жители Карелии построили "мост надежды" за свои деньги

Жители острова Соролансаари в Лахденпохском районе не дождались помощи чиновников и скинулись на новый мост.

Старый, больше похожий на решето, был единственным сухопутным способом попасть на остров, сообщает "Мир 24".



Деревянная переправа появилась на острове еще в середине прошлого века. По ней на остров в пионерский лагерь возили детей, а дачники – рассаду на участки. После распада Советского Союза мост остался без хозяина. Островитяне своими силами пока могли, латали в ней дыры. Когда ставить заплатки стало некуда, скинулись на новый.

Полтора миллиона рублей собрали быстро – сейчас там около 400 дач. Купили списанный механизированный мост для танков – он крепкий и надежный. Стройка заняла всего несколько месяцев. Уже в октябре через переправу проехали первые машины. У нее пока нет имени, но между собой местные жители называют ее "мостом надежды".