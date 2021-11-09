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Жители Карелии потеряли бдительность при общении в сети и лишились денег

Новости. Криминал
14:17, 09 Ноября 2021
фото: © mikegi / pixabay

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Полиция призывает не переходить по ссылкам вне официального онлайн-магазина и не сообщать неизвестным все данные о банковской карте, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска выставил в сети объявление о продаже велотренажёра. С горожанином связался неизвестный и скинул ему ссылку, якобы ведущую на безопасный сайт доставке. Оказалось, что это ловушка — прошедший по ссылке петрозаводчанин ввел на открывшемся сайте реквизиты карты и потерял 60 тысяч. Полиция напоминает, что общаться с продавцами и покупателями следует только в собственном мессенджере онлайн-площадки.

Также от злоумышленников пострадала жительница Пряжинского района, пытавшаяся продать детскую коляску. Женщина назвала позвонившей ей покупательнице номер и секретный трехзначный код своей карты, после чего лишилась 28 тысяч рублей.

В обоих случаях возбуждены и расследуется уголовные дела.

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