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Жители Карелии потеряли ориентацию в пространстве сауны из-за алкоголя

Новости. Общество
14:31, 28 Марта 2020
фото: pixabay.com / DieGartenHausBauer
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Вневедомственная охрана задержала двух граждан за мелкое хулиганство, которое они устроили в помещении сауны в Петрозаводске.

Как сообщает управление Росгвардии по Карелии, 24 марта в Петрозаводске на пульт охраны поступил вызов из сауны, расположенной недалеко от железнодорожного вокзала. 

Администратор сообщила группе задержания, что в числе посетителей заведения есть двое граждан, которые мешают отдыхать другим гостям.

"Под действием алкоголя правонарушители не ориентировались в пространстве, использовали нецензурные выражения и вели себя вызывающе – при этом на просьбы уйти не реагировали", - поясняют в Росгвардии.

При установлении личностей мужчин выяснилось, что оба гражданина зарегистрированы в Шелтозере. Одному из них 20 лет, другому – 26.

Нарушители общественного порядка были задержаны и переданы сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин сводил друзей в сауну на украденные у знакомого деньги

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