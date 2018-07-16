Жители Карелии пожаловались на шумных соседей

Прокуратура объявила предупреждения, но в следующий раз оштрафует.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в Лоухском районе в первом полугодии 2018 года по результатам проведенных проверок по обращениям граждан о нарушениях их соседями тишины и покоя возбуждено три дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 2.1 Закона Республики Карелия от 15.05.2008 № 1191-ЗРК "Об административных правонарушениях" (совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан).

Правонарушением является нарушение тишины и покоя граждан с 22 часов до 7 часов (а в выходные и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни с 22 часов до 8 часов), за исключением аварийно-восстановительных, спасательных и других неотложны работ.

Нарушение тишины влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц – от трех до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.

Как правило, нарушители, на которых пожаловались соседи, пренебрегали указанными нормами общежития, прослушивая в ночное время во время застолья музыку.

Виновным гражданам, впервые совершившим данные правонарушения, объявлены предупреждения. В случае повторного совершения им может быть назначено наказание в виде административного штрафа.