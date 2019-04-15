Жители Карелии предпочли горнолыжный курорт под Тверью

Tele2 проанализировала активность абонентов на 36 горнолыжных курортах с помощью технологий big data. Компания составила рейтинг курортов по объему потребления трафика и определила средний возраст гостей и самый популярный месяц горнолыжного сезона.

Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018 года по март 2019 года на основе технологий "больших данных". В общей сложности клиенты Tele2 во время пребывания на 36 главных курортах* РФ скачали и отправили 4,84 Пб – против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Наиболее активным на Северо-Западе стали петербуржцы, новгородцы и мурманчане. Они во время поездок на горнолыжные курорты скачали и отправили 11 Тб, что превышает показатели прошлогоднего сезона в 9 раз.

Абоненты активно общались по телефону, хотя рост потребления голосовых услуг оказался более скромным. В целом клиенты Tele2 проговорили примерно 280 млн минут, что в 2,2 раза превышает результат сезона 2017-2018 гг.

Список курортов по объему потребленного трафика возглавил сочинский "Роза Хутор", где клиенты Tele2 скачали и отправили 873 Тб. Посетители горнолыжного курорта "Снежинка" в Республике Бурятии израсходовали на 36% меньше терабайтов, что ставит его на второе место списка (556 Тб). Тверской парк "Яр" и "Квань" в Калужской области находятся на 3-м и 4-м месте с результатом 488 и 424 Тб соответственно. Замыкает пятерку лидеров горнолыжный курорт "Губаха" в Пермском крае – общий объем потребленного здесь трафика составляет 327 Тб.

Аналитика показала, что те курорты, где клиенты наиболее часто пользовались интернетом, также лидируют по продолжительности сделанных звонков. И хотя список возглавил "новичок" списка – курорт Ski Club в Кировской области, остальные участники знакомы по вышеописанному рейтингу. Клиенты Tele2 активно звонили с "Розы Хутор", из "Губахи", "Квани" и "Снежинки".

В рейтинге курортов по числу посетивших клиентов Tele2 картина выглядит иначе. Список возглавляет тверской парк "Яр" – на него приходится более 10% абонентов оператора, которые отправились этой зимой кататься на лыжах и сноуборде. Второе место рейтинга занимает нижегородская спортивная деревня "Новинки" (7%), далее с небольшим отрывом следуют "Солнечная долина" (6,8%) в Челябинской области и "Снежинка" (6%). В то же время лидер предыдущего списка – "Роза Хутор" – занял 7-е место с результатом 4,93%.

Жители Северо-Запада выбирали разные направления для отдыха. Петербуржцы, новгородцы, псковичи, петрозаводчане и калининградцы чаще всего отдыхали в тверском парке "Яр". При этом жители Северной столицы также регулярно выбирались на курорт "Игора" в Ленинградской области. Архангелогородцы и мурманчане больше всего катались в Хибинах, а "Роза Хутор" оказалась на первом месте у жителей Вологодской области.

Средний возраст клиента Tele2, который проводил каникулы на горнолыжных курортах, – 39 лет. Самыми популярными месяцами для зимних поездок абонентов Tele2 стали январь и март, а наименьшее число посещений приходится на декабрь. Доли мужчин и женщин, путешествующих на курорты, распределяются примерно одинаково: 52% и 48% соответственно.

*"Гора Белая", "Солнечная долина", "Абзаково", "Губаха", "Хабарское", "Новинки", "Свияжские холмы", "Ундоры", Ski Club, "Красная глинка", "Хибины", "Игора", парк "Яр", "Квань", Шерегеш, "Танай", "Бобровый лог", "Белокуриха", "Горки город", "Лаура", "Роза Хутор", "Хвалынский", "Горный воздух", "Городуха", "Снегорка", "Морозная", Arsgora / "Восток" (Арсеньев), "Комета" (Шамора), "Птичий Ключ" (Партизанск), "Ангарская горка", "Гора соболиная", "Ерши", "Истлэнд" (Листвянка), "Олха", "Орехов Камень", "Снежинка" (Улан-Удэ).

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