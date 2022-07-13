Жители Карелии приняли участие в акции «Материнское сердце»

Военнослужащие, которые участвуют в спецоперации, получили гостинцы и письма с родины.

В Карелии завершился второй этап благотворительной акции «Материнское сердце». Региональное отделение «Союз женщин России» Республики Карелия организовало сбор посылок для наших бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Председатель РО «Союз женщин России» РК Елена Малышева рассказала, что первый и второй этап акции прошли успешно.

— Я считаю, что у нас получилось. Проводя эту акцию, конечно, выражаем нашу поддержку. Мы переживаем за наших ребят, но мы всех ждем дома. И через наши подарки, письма, гостинцы мы проявляем нашу заботу, внимание к ним, ― отметила Елена Малышева.

Первый этап акции прошел в марте–апреле 2022 года. Этим летом к акции присоединилось еще больше неравнодушных людей. Всего было отправлено два груза общей массой 7 тонн. Елена Малышева сказала, что акция объединила все районы Карелии.

— Искренние слова благодарности от всего правления, от всех наших членов, всем, кто нашу акцию поддержал. Это все женсоветы районов, трудовые коллективы, все, кто услышал, узнал о проведении акции и выразил готовность поддержать. Неравнодушные жители Карелии. Это были не только подарки по тому перечню, который мы дали. Очень важно, что дети, мамы и бабушки писали письма нашим бойцам, ― рассказала Елена Малышева.

Сейчас гостинцы и письма с родины дошли до адресатов. Они были переданы через представителей Минобороны РФ. Все, кто принял участие, надеются, что гостинцы из родного края порадуют бойцов, поддержат эмоционально, укрепят их боевой дух и дадут уверенности, что дома гордятся, в них верят и очень ждут.