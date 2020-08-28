Жители Карелии продолжают попадать в больницы с пневмонией

В Карелии за минувшие сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.
В республике за минувшие сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1169 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
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