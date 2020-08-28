Жители Карелии продолжают попадать в больницы с пневмонией

В Карелии за минувшие сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.

В республике за минувшие сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1169 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.