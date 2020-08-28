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Жители Карелии продолжают попадать в больницы с пневмонией

Новости. Общество
09:27, 29 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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В Карелии за минувшие сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.

В республике за минувшие сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1169 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-08-29 12:08:52
Старушонкам старше 60 лет следует запретить курить и продавать им сигареты. Здоровья на чайную ложку, а дымят не меньше соплячек. Потом лечи ихние легкие за счет добросовестных налогоплательщиков. Все курцы и куряшки должны лечиться за свой счет. Так будет правильно.
кир
2020-08-29 10:04:58
Вирус требует переформатировать общество. А вы всё ноете за своё, за старое.
Гость
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