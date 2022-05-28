Жители Карелии продолжают умирать от коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости

За прошедшие сутки зарегистрирован еще один смертельный случай от COVID-19, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 29 мая, в Карелии зарегистрирован 135 651 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 17 858 детей.

За прошедшие сутки выявлены 62 инфицированных (2 – дети), из них непривитых – 49 (72%). Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 210 пациентов, в состоянии средней тяжести – 175 человек, в тяжёлом – 35 (из них непривитых - 35).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 133 151 человек, за последние сутки – 68.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1510 человек.

Напомним, Михаил Охлопков предупредил жителей Карелии о новой вспышке коронавируса с высокой смертностью.