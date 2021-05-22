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Жители Карелии продолжают умирать от коронавируса - в больницах скончались три пациента из глубинки

Новости. Общество
09:34, 23 Мая 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции – умерли жители Лоухского, Кемского районов и Сортавалы.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Как сообщили в Оперштабе, в Беломорской ЦРБ скончался житель поселка Плотина Лоухского района 68 лет, в Госпитале для ветеранов войн скончалась 62-летняя жительница поселка Авнепорог Кемского района, в роддоме им. Гуткина скончался житель Сортавалы 60 лет. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

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Общее число смертей от коронавируса в Карелии по состоянию на 23 мая 2021 года - 529 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 60 человек. Из этого числа заболевших – 54 человека, из них 11 имеют симптомы средней тяжести.

Выздоровели еще 57 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7628,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3402,1 случая, по Северо-Западу – 5931,1.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев не исключил, что вакцинация от коронавируса в России может стать обязательной.

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