Жители Карелии рассказали, какой урожай собрали нынешней осенью

Читатели «Столицы на Онего» приняли участие в опросе.

Необычайно теплые август и сентябрь в нынешнем году, даже несмотря на холодный июль, подарили надежду жителям Карелии на выдающиеся урожаи на огородах и приусадебных участках. «Столица на Онего» опросила своих читателей, чтобы узнать, насколько урожайным выдался нынешний год. Всего в опросе принимал участие 161 читатель.

Как оказалось, самым популярным получился ответ: «с чем-то повезло, с чем-то не очень». Его выбрали половина всех участвовавших в опросе. Выдающимся урожай не получился, хотя и скромным его назвать нельзя.

Примерно одинаковое количество участников опроса - по 24% - проголосовало за как за очень богатый урожай, так и за весьма скромный. В целом, по мнению читателей нашего издания, прошедшее лето получилось неоднозначным в плане урожая.