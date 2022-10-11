Жители Карелии сдали 17 единиц оружия за неделю

Представители Росгвардии вновь проверили владельцев оружия в республике.

Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Карелия совместно с сотрудниками МВД за прошедшую неделю провели 46 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 17 единиц оружия. Росгвардейцы составили 12 протоколов об административных правонарушениях. Изъято 4 единицы оружия.

Неделей ранее жители Карелии добровольно сдали 15 стволов.