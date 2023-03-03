Жители Карелии сдали 8 стволов

Росгвардейцы проверили сохранность оружия у жителей республики.
В Управлении Росгвардии Карелии привели статистику проверок оружия за последнюю неделю зимы.
Всего с 23 по 28 февраля росгвардейцы вместе с сотрудниками МВД провели 40 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.
Добровольно жители республики сдали 8 единиц огнестрельного оружия. Еще 2 ствола были изъяты принудительно.
Росгвардейцы составили 6 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.
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