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Жители Карелии смогут получить компенсацию на строительные материалы

Новости. Общество
15:26, 08 Сентября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Профильный комитет карельского парламента поддержал ряд социальных инициатив, в том числе  направленных на поддержку семей с детьми и инвалидов.

7 сентября на комитете по здравоохранению и социальной политике в Заксобрании Карелии депутаты рассмотрели законопроект о единовременной выплате жителям Карелии на возмещение расходов, затраченных на покупку стройматериалов для возведения индивидуального жилого дома.

Согласно законопроекту, единовременная денежная выплата из бюджета Карелии будет предоставляться жителям, которые с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 уведомили органы местного самоуправления о строительстве дома и зарегистрируют объект недвижимости площадью не менее 70 кв. м с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года. Размер выплаты для многодетных семей предусматривается в сумме 100 тысяч рублей, для остальных категорий — 50 тысяч рублей.

Как отметил председатель профильного парламентского комитета Алексей Хейфец, за последние полтора года в Карелии из-за роста цен на строительные материалы существенно замедлились темпы введения в эксплуатацию домов индивидуального жилого фонда, поэтому инициатива очень своевременная. Денежная выплата, по мнению парламентариев, частично компенсирует удорожание строительных материалов и поможет некоторым семьям завершить строительство.

Кроме того, депутаты поддержали несколько обращений в адрес заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. Так, одно из них касается изменения Правил осуществления единовременной выплаты на подготовку ребенка к школе.

Как отметила одна из авторов инициативы, первый вице-спикер  парламента Ольга Шмаеник, в адрес депутатов поступают обращения от женщин, которые находятся в разводе и самостоятельно воспитывают ребенка. Они сообщают, что получили отказ в назначении выплаты в 10 тысяч рублей на подготовку к школе, так как бывший муж подал заявление раньше, уже получил деньги и распорядился ими по своему усмотрению.  считают, чтобы избежать таких случаев, необходимо учитывать, с кем живет ребенок, и кто его воспитывает.

Также депутаты предлагают вице-премьеру РФ Голиковой не учитывать единовременные выплаты гражданам на организацию бизнеса при расчете среднедушевого дохода семьи. Жители Карелии, получив единовременную финансовую помощь на организацию собственного дела, которую сегодня включают в доход семьи, получают отказы в назначении ежемесячных выплат и пособий на детей.

Другая инициатива карельских парламентариев — увеличение размера компенсационных выплат гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы. Сегодня размер выплаты неработающим трудоспособным гражданам по уходу за инвалидами I группы составляет всего 1200 рублей в месяц.

Профильный комитет поддержал также обращение к Татьяне Голиковой, которое касается учета нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов при назначении ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Сейчас пособие назначается, если у родителя есть на руках судебное решение об уплате алиментов.

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