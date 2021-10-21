Жители Карелии смогут проголосовать за населенные пункты, которые подключат к интернету

Минтранс Карелии призывает поддержать голосование за подключение населённых пунктов численностью от 100 до 500 человек к высокоскоростному интернету.

В России открыто голосование за подключение в 2022 году высокоскоростного мобильного интернета в малочисленных населённых пунктах. До 15 ноября каждый гражданин страны, достигший 18 лет, может повлиять на очерёдность выполнения плана-графика в своём регионе.

До 2027 года планируется завершить установку базовых станций сотовой связи в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек, а к 2030 году — в населенных пунктах от 100 до 250 человек.

Любой человек, находясь в радиусе 50 метров от точки доступа, может выходить в интернет бесплатно и без всяких ограничений по времени использования.

Жители региона могут проголосовать за населенные пункты, наиболее остро нуждающиеся в услугах сотовой связи.

Отдать свой голос можно на портале Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/inet или отправив заявление Почтой России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, с указанием ФИО, адреса постоянной регистрации голосующего и населённого пункта, за который отдается голос.