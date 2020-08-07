Жители Карелии смогут увидеть ретро-автомобили (ФОТО)

Двухчасовая экспозиция ретро-автомобилей состоится в Олонце.

Девятого августа в Олонце будет продемонстрирована экспозиция ретро-автомобилей. Колонна ретро-авто выстроится на городской площади с 9.00 до 11.00. Об этом сообщает паблик Олонецкого района.

"Каждый автомобиль снабжен информационными табличками для зрителей, где указаны интересные факты из жизни экипажа и машины. Участники автопробега посетят Олонецкий национальный музей и отправятся дальше по маршруту автопутешествия "Karjala"", - говорится в сообщении.





Мероприятие проводится в рамках ежегодного спортивно-туристского события "Ладога Фест", которое проходит в городах, расположенных на берегу Ладожского озера. Фестиваль охватывает Ленинградскую область, Карелию и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что ритуальная фирма переделала катафалк в дрифт-автомобиль.