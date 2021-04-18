Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в Питкяранте (ВИДЕО)

Жители Питкяранты сняли короткое видео о том, как зловеще выглядит один из районов города.

Четырехминутное видео о жизни города опубликовано в сообществе «Нетипичная Питкяранта».

«Заброшки, помойки, горелые сараи — весь ужас Питкяранстких фавел на одном коротеньком видео без монтажа. Оператор просто делает несколько шагов и поворачивает камеру и рассказывает вам про прелестные перспективы для проведения детства и отрочества в этих заповедных местах», — говорится в описании к ролику.

Автор видео фиксирует полуразрушенные деревянные постройки и разбросанный мусор в одном из районов Питкяранты.

Ранее сообщалось, что улицы Питкяранты завалены отходами, а контейнерные площадки «лопаются» от набитого в них мусора.