В Карелии город Питкяранта утопает в мусоре (ФОТО)

Улицы Питкяранты завалены отходами, а контейнерные площадки "лопаются" от набитого в них мусора.

Жители Питкяранты сообщили, что в городе плохо убирают площадки для мусора. Об этом сообщает паблик "Нетипичная Питкяранта".

По информации сообщества, после вмешательства властей часть площадок была избавлена от мусора, однако завалы отходов в Питкяранте по-прежнему остались, но в других точках города.

"Другие городские помойки пока в том же виде, как были в начале апреля. Проверяющих из Минприроды горожане очень много где ждут, многие хотят увидеть и поговорить. Очень бы не хотелось, чтобы чиновники и проверяющие прятались от людей. А то люди-то могут обидеться", - говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что в Минприроды Карелии поступает большое количество обращений горожан по поводу неудовлетворительного содержания контейнерных площадок. Ведомство проводит проверки.