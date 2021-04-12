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В Карелии город Питкяранта утопает в мусоре (ФОТО)

Новости. Общество
13:26, 13 Апреля 2021
фото: Нетипичная Питкяранта / ВК
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Улицы Питкяранты завалены отходами, а контейнерные площадки "лопаются" от набитого в них мусора.

Жители Питкяранты сообщили, что в городе плохо убирают площадки для мусора. Об этом сообщает паблик "Нетипичная Питкяранта".

По информации сообщества, после вмешательства властей часть площадок была избавлена от мусора, однако завалы отходов в Питкяранте по-прежнему остались, но в других точках города.

"Другие городские помойки пока в том же виде, как были в начале апреля. Проверяющих из Минприроды горожане очень много где ждут, многие хотят увидеть и поговорить. Очень бы не хотелось, чтобы чиновники и проверяющие прятались от людей. А то люди-то могут обидеться", - говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что в Минприроды Карелии поступает большое количество обращений горожан по поводу неудовлетворительного содержания контейнерных площадок. Ведомство проводит проверки.

 

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Комментарии

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ромео
2021-04-13 14:10:36
а что Ульянов, Слабунова? Помогут ли местному электорату?
Изя
2021-04-13 14:05:35
Несмотря на это и много-многое другое Парфенчиков всё равно молодец , много-многое не получается , но старается же ))))
User
2021-04-13 13:51:29
А есть какой-нибудь город, который не утопает в мусоре?
театральный критик
2021-04-13 13:43:19
питкерантские мамочки любят рисовать на сугробах и помойках
David .
2021-04-13 13:39:11
Чем не ад?
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