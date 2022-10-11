Жители Карелии собрали для участников спецоперации почти 99 млн рублей

В Карелии продолжается сбор средств для участников специальной военной операции на Украине.
Глава республики Артур Парфенчиков поблагодарил всех, кто вносит свой посильный вклад при сборе средств для земляков, участвующих в СВО.
Всего с марта по 3 ноября в фонд «Живой город» поступило 98903583 рублей. Израсходовано за это время 62521409 рублей.
«На деньги, которые поступают в фонд «Живой город» из разных источников ( примерно половину средств перечисляем из бюджета, чтобы использовать структуру фонда для быстрых необходимых закупок), покупаем то, о чем просят сами мобилизованные», - пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.
Ранее сообщалось, участники спецоперации смогут раньше выходить на пенсию.
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