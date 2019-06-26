Жители Карелии спасли маленьких лебедей

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Птенцов нашли на проезжей части около Костомукши.
Житель Костомукши ехал по дороге, где прямо на проезжей части увидел трёх птенцов с лебедем. Птица испугалась резкого звука лесовозов и лая собак и улетела, пишет издание "Новости Костомукши".
Мужчина подождал какое-то время в надежде, что лебедь вернётся, но этого не произошло.
В заповеднике мужчине не помогли, и он отнес птенцов к озеру. Птица услашала писк малышей и поплыла в их сторону.
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