Жители Карелии спасли маленьких лебедей

Птенцов нашли на проезжей части около Костомукши.

Житель Костомукши ехал по дороге, где прямо на проезжей части увидел трёх птенцов с лебедем. Птица испугалась резкого звука лесовозов и лая собак и улетела, пишет издание "Новости Костомукши".

Мужчина подождал какое-то время в надежде, что лебедь вернётся, но этого не произошло.

В заповеднике мужчине не помогли, и он отнес птенцов к озеру. Птица услашала писк малышей и поплыла в их сторону.