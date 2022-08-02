Жители Карелии стали активнее искать работу

За последний месяц жители республики стали на 3,7% чаще выходить на рынок труда.

Специалисты онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter проанализировали динамику активности жителей Карелии на рынке труда. Выяснилось, что жители региона стали еще более активно искать работу — за июль они стали на 3,7% чаще выходить на рынок труда, чем за прошедший месяц. Если же сравнивать с показателями июля прошлого, 2021 года, то рост количества резюме составил 23,7%.

«Важно, что несмотря на рост числа соискателей резкого увеличения конкуренции за рабочие места, и как следствие сложностей с поиском новой работы, пока не наблюдается», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Чаще всего на рынок труда выходят специалисты по страхованию, работники науки и образования, начинающие специалисты, работники автомобильного бизнеса, а также туризма.

В свою очередь, снизилась активность жителей Карелии, имеющих опыт работы в домашнем обслуживании, искусстве и развлечениях, а также специалисты из области спортивных клубов и салонов красоты.