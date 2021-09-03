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Жители Карелии требуют включить отопление

Новости. Общество
11:42, 05 Сентября 2021
фото: фото: © freepik

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Жители республики жалуются на холод и сырость в квартирах.

Холодные батареи не радуют жителей Медвежьегорска.

«Когда уже включат отопление? Ау! Когда не надо топят до июня, когда надо не топят. Здоровье жителей видимо никого не интересует, дома холод и сырость. На улице холод, ночью чуть ли не заморозки. Ждут несколько дней температуру +8. Для чего? Скоро у жителей города снизится иммунитет и люди начнут болеть. Из года в год нужно обращаться», — пишут в паблике «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка».

Подобное обращение разместили и жители Петрозаводска в паблике «Подслушано в ПТЗ»: «Хотим горячие батареи!!!»

Ранее депутат Петросовета Павел Петров выступил с инициативой начать отопительный сезон в столице Карелии в начале сентября.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Kon
2021-09-05 13:06:17
Норма 8 градусов рудимент советских времен. Но тогда тепло дотировалось, нынче мы сполна платим. Полгорода ходит обмотанное соплями. Пытаются подогреться электонагревателями, за что естественно платят. Властям на людей начихать, надо дурацкую норму выдерживать. Товарищи губернатор и мэры, подумайте о людях а не об устаревшей нормы.
Изя
2021-09-05 13:57:53
Kon, подсказать им надо на ухи )))
Вася
2021-09-05 13:16:36
Kon, .А ер объяснит что и как и если убедят в правельности своего пути то люди к ним потянутся.
Вася
2021-09-05 12:56:36
Зато каждый русский человек может поселиться в ДНР и строить Русский Мир
Сергеич
2021-09-05 12:55:44
Вот ведь гады. Установили нормы, пытаются соблюдать, а эти мерзляки - "заче-е-ем"... А впрочем, в Медвежьегорске пусть как хотят.
Вася
2021-09-05 12:51:56
Так хорошо в России как сейчас никогда не жили
Изя
2021-09-05 13:59:04
Вася, в тебе и не сомневаюсь )))) :)
Вася
2021-09-05 12:48:25
- Но, если что-то подобное будет продолжаться, то, конечно, мы должны будем подумать о том, кто и как работает в Российской Федерации в ключевых отраслях российской экономики. В том числе, в энергетике. Нам бы очень не хотелось прибегать к каким-то шагам, ответным мерам. Надеюсь, что до этого не дойдет.
Изя
2021-09-05 12:10:22
Давай тепло , Парфенчиков !!! За что деньги платим )))) :)
Вася
2021-09-05 13:09:51
Изя, Женщину найди себе.
Изя
2021-09-05 13:57:01
Вася, есть , не греет ))) :)
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