Жители Карелии требуют включить отопление

Жители республики жалуются на холод и сырость в квартирах.

Холодные батареи не радуют жителей Медвежьегорска.

«Когда уже включат отопление? Ау! Когда не надо топят до июня, когда надо не топят. Здоровье жителей видимо никого не интересует, дома холод и сырость. На улице холод, ночью чуть ли не заморозки. Ждут несколько дней температуру +8. Для чего? Скоро у жителей города снизится иммунитет и люди начнут болеть. Из года в год нужно обращаться», — пишут в паблике «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка».

Подобное обращение разместили и жители Петрозаводска в паблике «Подслушано в ПТЗ»: «Хотим горячие батареи!!!»

Ранее депутат Петросовета Павел Петров выступил с инициативой начать отопительный сезон в столице Карелии в начале сентября.