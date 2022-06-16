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Жители Карелии участвуют в акции «Свеча памяти»

Новости. Общество
14:29, 21 Июня 2022

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«Свечу памяти хочу зажечь в память о тех участниках ВОВ, у кого не осталось детей, родственников, кого некому вспомнить», — говорит одна из участниц.

Ежегодно в День памяти и скорби проходит общенациональная акция «Свеча памяти». С 15 по 22 июня по всей России зажигаются свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. К акции может присоединиться любой желающий и зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф.

Жители Карелии поддерживают эту традицию. Даже в отдаленных деревнях Карелии неравнодушные люди присоединяются к акции и показывают пример подрастающему поколению. Директор Рыборецкой школы Светлана Готыч рассказала, почему важно принять участие в акции. 

«Я зажгла свечу памяти нашей героине, вепсянке, герою Советского Союза Анне Лисицыной. Горжусь тем, что память о ней жива, мы её бережно храним в Рыборецком поселении и на всей вепсской земле. Акция „Свеча памяти“ необходима и важна для воспитания подрастающего поколения, для всех нас, живущих в мирное время и благодарных воинам, отдавшим свои жизни для великой победы», — рассказала Светлана Готыч.

22 июня можно не только почтить каждого участника Великой Отечественной войны, но и помочь ветеранам, которые до сих пор среди нас. За общее количество зажженных свечей на сайте фонд «Память поколений» выделит средства на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Карелия, председатель комиссии по местному самоуправлению Парламентской ассоциации Северо-Запада России Анна Лопаткина рассказала, что важно поддерживать традицию и хранить память о подвигах наших ветеранов.

«Свечу памяти хочу зажечь в память о тех участниках ВОВ, у кого не осталось детей, родственников, кого некому вспомнить. Таких семей было тысячи, когда погибали на фронте, от бомбежки, от голода, в концлагерях целые семьи. Страшно представить — после них — никого из их родового дерева не осталось. Их нет. И вероятно их портреты никто не несёт в Бессмертном полку, никто не придет к безымянной могиле, не расскажет их предкам о том, что они были на этой земле, защищали свое Отечество», — сказала Анна Лопаткина.

«Свеча памяти» станет завершением ежегодной всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика», организованной фондом «Память поколений». С 21 апреля по всей России на улицах можно было встретить волонтеров, распространяющих значки за пожертвования с символом акции. Все собранные в рамках акции средства фонд направляет на медицинскую помощь ветеранам.

Напомним, что именно 22 июня 81 год назад по всем городам разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война — 1418 дней, полных героизма и мужества.

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