Жители Карелии украли из магазина 20 бутылок пива

В Беломорске мужчины пытались скрыться на автомобиле, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Вечером 9 марта сигнал тревоги поступил на пульт районного подразделения вневедомственной охраны из сетевого магазина на ул. Карельской. Там двое граждан открыто похитили товар (20 бутылок пива) и скрылись на автомобиле.

Группа задержания установила личности подозреваемых, номер и марку автомобиля, сумму ущерба.

Вскоре жители Беломорска, 31-летний мужчина и его 22-летний приятель, были задержаны полицией.

На подозреваемых завели уголовное дело.