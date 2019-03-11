Жители Карелии украли из магазина 20 бутылок пива

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В Беломорске мужчины пытались скрыться на автомобиле, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Вечером 9 марта сигнал тревоги поступил на пульт районного подразделения вневедомственной охраны из сетевого магазина на ул. Карельской. Там двое граждан открыто похитили товар (20 бутылок пива) и скрылись на автомобиле.
Группа задержания установила личности подозреваемых, номер и марку автомобиля, сумму ущерба.
Вскоре жители Беломорска, 31-летний мужчина и его 22-летний приятель, были задержаны полицией.
На подозреваемых завели уголовное дело.
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