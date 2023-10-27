Жители Карелии в кафе и магазинах вели себя так, что оказались в полиции

Патрули Росгвардии в минувшие выходные несколько раз задерживали нарушителей.

Утром в воскресенье, 29 октября, тревожную кнопку нажали в одном из ресторанов Кеми. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что там мужчина повредил замок на дверях грузового подъемника на складе. Патруль задержал нарушителя и передал полиции.

Также наряд вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» в кафе Сегежи. Там пьяный 53-летний местный житель мешал работе персонала, матерился и агрессивно себя вел по отношению к посетителям.

А в гипермаркетах Петрозаводска 41-летний и 21-летний мужчины попытались украсть алкоголь и продукты.

Росгвардейцы задержали всех нарушителей и передали полиции для дальнейшего разбирательства.