Жители Карелии вылавливают клюкву из затопленных болот

Наполненные водой болота вынуждают сборщиков ягод брать с собой не только комбайны, но и грабли.

Как пишет «Фактор News», жители Крошнозера освоили новый способ сбора клюквы: они вылавливают ягоды, которые ушли под воду после обильных дождей. Используют для этого сборщики грабли и комбайны. Сначала с помощью граблей сборщику ягод нужно прочесать дно, на котором растет клюква, а потом выловить ягоды комбайном.

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