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Жители Карелии за деньги сдали 2 кг взрывчатки и 10 авиабомб

Новости. Общество
08:20, 11 Февраля 2020
фото: © Управление Росгвардии по Карелии
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Жители Карелии сдали незаконно хранящееся у них оружие на 190 тысяч рублей в рамках операции "Оружие" , сообщили в управлении Росгардии по Карелии.

Граждане сдали 21 единицу оружия, в том числе четыре единицы огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом, 14 единиц огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, три газовых пистолета, 526 патронов, 2 кг взрывчатых веществ, 350 боеприпасов времен ВОВ (126 гранат, 121 мина, 93 снаряда, 10 авиабомб), два взрывных устройства. Все обнаруженные и добровольно сданные боеприпасы обезврежены и уничтожены

На выплату вознаграждения в 2019 году было выделено 190 тысяч рублей. 

В этом году вновь пройдет операция "Оружие" по изъятию из незаконного оборота путем добровольной сдачи населением на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Напомним, 12 февраля состоится день образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. Заместитель начальника территориального управления Росгвардии  Олег Милашевский поздравил ветеранов службы и пожелал им терпения и здоровья.

Ранее росгвардейцы в Карелии изъяли оружие у нарушителей.

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Комментарии

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кир
2020-02-11 11:18:03
Ждали прихода оккупантов, а те не пришли. Тайники с оружием в лесу у них до сих пор имеются.
Гость
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