Жители Карелии за деньги сдали 2 кг взрывчатки и 10 авиабомб

Жители Карелии сдали незаконно хранящееся у них оружие на 190 тысяч рублей в рамках операции "Оружие" , сообщили в управлении Росгардии по Карелии.

Граждане сдали 21 единицу оружия, в том числе четыре единицы огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом, 14 единиц огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, три газовых пистолета, 526 патронов, 2 кг взрывчатых веществ, 350 боеприпасов времен ВОВ (126 гранат, 121 мина, 93 снаряда, 10 авиабомб), два взрывных устройства. Все обнаруженные и добровольно сданные боеприпасы обезврежены и уничтожены



На выплату вознаграждения в 2019 году было выделено 190 тысяч рублей.

В этом году вновь пройдет операция "Оружие" по изъятию из незаконного оборота путем добровольной сдачи населением на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Напомним, 12 февраля состоится день образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. Заместитель начальника территориального управления Росгвардии Олег Милашевский поздравил ветеранов службы и пожелал им терпения и здоровья.

Ранее росгвардейцы в Карелии изъяли оружие у нарушителей.