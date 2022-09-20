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Жители Карелии заплатили более 100 тысяч рублей штрафа за свалки из шин и строительного мусора

Новости. Общество
08:05, 21 Сентября 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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С начала года в Минприроды Карелии поступило 340 дел по нарушению экологического законодательства в области обращения с отходами.

По сообщению Министерства природных ресурсов и экологии республики, из МВД и органов прокуратуры в 2022 году в ведомство на рассмотрение поступило 340 дел. В результате экологические инспекторы вынесли 127 постановлений о назначении наказаний. Сумма штрафов для физических лиц составила 105 тысяч рублей. Как правило, граждане выбрасывали на контейнерные площадки шины и строительный мусор.

Как отметили в Минприроды, поймать нарушителей за руку непросто, для доказательства их вины нужны месяцы. К материалам дел принимается фиксация государственных номеров автотранспортных средств, с которых выбрасывается мусор. Также должен быть запечатлен сам момент выброса.

«Спасибо жителям, которые направляли нам информацию, сигналы с приложением фото и видеоматериалов. Это позволило быстро и качественно реагировать на нарушения», - отметил министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович.

Очевидцы нарушения экологического законодательства могут передать информацию в Минприроды Карелии по адресу электронной почты ecopetr@karelia.ru или через социальную сеть «Вконтакте», обязательно приложив фото и видеофиксацию. Обращение также можно передать в МВД.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске около 700 кубометров мусора вывезли со свалок возле контейнеров.

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