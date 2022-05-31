В Петрозаводске около 700 кубометров мусора вывезли со свалок возле контейнеров

Мэрия Петрозаводска рассказала, как в карельской столице ликвидируют несанкционированные свалки возле контейнерных площадок.

С конца мая ПМУП «Автоспецтранс» вывез около 700 кубометров твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора с территорий в разных районах Петрозаводска. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Подрядчик уже выполнил работы на улицах Сулажгорского Кирпичного Завода, Гоголя, Архипова, Лисицыной, Советской, Сыктывкарской, Фурманова, Кутузова, Антикайнена, Калинина, Инженерной, Калевалы, Виданской, Ведлозерской, Фрунзе, Софьи Ковалевской, Анохина, Крупской, Фридриха Энгельса, а также на проспекте Ленина и Лососинском шоссе. Всего предприятию предстоит вывезти тысячу кубометров мусора.

Кроме того, ИП Осипов И.В. продолжает расчищать контейнерные площадки и прилегающие к ним территории от мелкого мусора. Работы в местах общего пользования проводятся с учётом обращений граждан. К настоящему времени подрядчик убрал более 90 кубометров отходов из запланированных 220 кубов.

Ранее сообщалось, что дайверы очистили от мусора дно Ключевского карьера и территорию вокруг.