Жители карельского поселка обеспокоены судьбой соснового бора

Сосновый бор планируют срубить под строительство жилых домов.

В паблике «Подслушано и подсмотрено в Эссойле» разгорелся новый спор вокруг изменения генерального плана Эссойлы. Местные жители выражают глубокую обеспокоенность по поводу того, что территория соснового бора на Малом пляже, ранее предназначенная для отдыха, была переведена в категорию земель для индивидуального жилищного строительства.

Согласно информации местных жителей, в настоящее время на территории бора сформирован участок площадью 1500 квадратных метров под застройку.

«Неужели интересы двух семей из Петрозаводска, отстаивающих свое право на данный земельный участок в суде, могут перевесить интересы жителей и гостей Эссойлы на право отдыха в данном месте?» — задаются вопросом жители.

Вековые сосны, являющиеся украшением Малого пляжа, могут быть вырублены, чтобы уступить место частным домам. Местные жители призывают власти обратить внимание на эту проблему и принять меры для сохранения природного богатства Эссойлы.