Жители карельского села в суде защищают свое озеро от форелеводов

Жительница Войницы Калевальского района Карелии потребовала отменить приказ республиканского Минсельхоза о формировании двух форелевых ферм на озере Верхнее Куйтто вблизи старинной карельской деревни, поскольку это решение ущемляет ее право на благоприятную окружающую среду и на беспрепятственное пользование водными ресурсами.

Иск жительницы карельской деревни Войница Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства, который рассматривается сейчас в Верховном суде Карелии, обнажил серьезную проблему, остающуюся без внимания региональных властей уже на протяжении последних полутора десятка лет – с тех пор, как в республике начался "форелевый бум".

Мощное развитие в Карелии коммерческого рыбоводства – а, по данным заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова, в республике выращивается от 85% до 90% всей товарной форели страны – вызывает не только тревогу ученых за экологическое состояние водоемов, но и протесты местных жителей, обеспокоенных появлением форелевых ферм на озерах, где коренное население традиционно ловило рыбу или брало воду на питья.

Однако, как показал судебный процесс по административному иску Рышкевич, формирование рыбоводных участков в Карелии оказалось поставлено на поток, и этот поток почти бесконтролен.

Как жители карельского села борются за свое озеро, читайте в статье "Заложники "форелевого бума".