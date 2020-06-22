Жители Кеми в Карелии сообщили, что их мост превращается в опасный аттракцион

Жители Кеми сообщают, что единственная переправа в микрорайон вновь начала разваливаться.

"Состояние на 23 июня. Скорая медицинская помощь уже точно не будет оказана жителям поселка из за такого состояния моста. Машина с продуктами и другая спецтехника также не сможет проехать к жителям Гайжево", - пишет подписчица KEMiNFO в описании к фото.



фото паблика https://vk.com/kem_info

В 2019 году деревянное покрытие моста и ржавые ограждения пришли в негодность.

Мост был сдан в эксплуатацию в декабре 2001 года, он стал излюбленным местом туристов и свадебных фотографов.

Но 26 ноября 2010 года 180-метровый мост обрушился.

Официальной причиной обрушения стали сильный ветер и ненадлежащая эксплуатация. На восстановление переправы из резервного фонда выделили ещё 4 миллиона рублей, однако свою уникальность и привлекательность сооружение утратило.