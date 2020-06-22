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Жители Кеми в Карелии сообщили, что их мост превращается в опасный аттракцион

Новости. Общество
13:53, 23 Июня 2020
фото: 10.mchs.gov.ru/архив
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Жители Кеми сообщают, что единственная переправа в микрорайон вновь начала разваливаться.

"Состояние на 23 июня. Скорая медицинская помощь уже точно не будет оказана жителям поселка из за такого состояния моста. Машина с продуктами и другая спецтехника также не сможет проехать к жителям Гайжево", - пишет подписчица KEMiNFO в описании к фото.


фото паблика https://vk.com/kem_info

В 2019 году деревянное покрытие моста и ржавые ограждения пришли в негодность.

Мост был сдан в эксплуатацию в декабре 2001 года, он стал излюбленным местом туристов и свадебных фотографов.

Но 26 ноября 2010 года 180-метровый мост обрушился.

Официальной причиной обрушения стали сильный ветер и ненадлежащая эксплуатация. На восстановление переправы из резервного фонда выделили ещё 4 миллиона рублей, однако свою уникальность и привлекательность сооружение утратило.

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Комментарии

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zanoza
2020-06-23 14:31:40
Не могу взять в толк,почему в 2001 году строили деревянный мост? Ну так он выработал свой потенциал, теперь надо строить новый ,а не латать за 4 миллиона, так никаких миллионов не хватит на латание того, что залатать уже невозможно.
кир
2020-06-23 14:02:59
К какой матери отправлял туда неугодных царь Российской империи? От чего и произошло название Кемь. С тех пор там мало что изменилось. :)
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