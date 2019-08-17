Жители Кинермы: "Пожар был виден даже из села Ведлозеро"

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Историческая карельская деревня приходит в себя от съемок фильма-катастрофы.
Протесты деревенских жителей и депутатские обращения не остановили кинематографистов. На этой неделе съемочная группа Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова сняла ночной пожар в окрестностях исторической карельской деревни Кинерма.
"Пожар был виден даже из села Ведлозеро, которое находится в шести километрах от Кинермы. Съемочная группа использовала специальные горючие вещества, поэтому пожар оказался сильнее, чем если бы горел обычный деревянный дом. Сгорело два здания – одно большое бревенчатое и другое поменьше", - рассказали жители Кнермы.
О том, как Кинерма пережила ночной пожар, читайте в материале "Столицы на Онего".
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