Жители Кинермы: "Пожар был виден даже из села Ведлозеро"

Историческая карельская деревня приходит в себя от съемок фильма-катастрофы.

Протесты деревенских жителей и депутатские обращения не остановили кинематографистов. На этой неделе съемочная группа Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова сняла ночной пожар в окрестностях исторической карельской деревни Кинерма.

"Пожар был виден даже из села Ведлозеро, которое находится в шести километрах от Кинермы. Съемочная группа использовала специальные горючие вещества, поэтому пожар оказался сильнее, чем если бы горел обычный деревянный дом. Сгорело два здания – одно большое бревенчатое и другое поменьше", - рассказали жители Кнермы.

О том, как Кинерма пережила ночной пожар, читайте в материале "Столицы на Онего".