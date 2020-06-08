Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби".

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Новости. Общество
15:56, 08 Июня 2020
фото: © страница вконтакте Ольга Мешкова/vk.com/id2222410
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Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место.

История вокруг строительства в Карелии бутафорского концлагеря для "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" грозит обернуться громким скандалом для детского благотворительного фонда "Открытые возможности", который реализует этот проект на средства президентского гранта. Против проекта, нацеленного, по утверждению его заявителей, на "запуск механизма восстановления исторической памяти", выступили известные общественники Кондопожского района, где планируется воссоздать переселенческий лагерь времен финской оккупации Карелии. В их числе оказались и бывшие узники финских и германских лагерей.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-08 16:27:45
Зачем блогер Поташев нагнетает социальную обстановку в обществе. С какой целью ? Опять выполняет заказ своих закордонных хозяев? Когда уже опубликуют списки пособников финских карателей ? Какие там фамилии прозвучат ?
нетюлень
2020-06-08 16:23:09
По имеющимся сведениям, открытое было "дело о геноциде" после окрика из МИД тихонько прикрыли. Связанные с ним проекты оптимизировали. Но на личные деньги на собственном участке можно устраивать что угодно. Настоящие-то бараки давно снесли. По ветхости.
новый
2020-06-08 16:06:13
Да пофиг на местечковую либерастню. Другое место найдем. Пусть там в пикетах хоть всю зиму стоят.
Demari
2020-06-08 16:11:07
новый, ага ,вам, педриотам , место в на Колыме. ....вместе с бутафорским зинданом.
Гость
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