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Новости. Культура
13:39, 17 Октября 2019

Жители Космозера ведрами вычерпывают воду из храма XVIII столетия

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Федеральный памятник в Карелии разваливается на глазах.

Настоящей трагедией назвала руководитель общественной организации "Заонежье" Валентина Сукотова нынешнее состояние деревянной церкви Александра Свирского в старинной деревне Космозеро Медвежьегорского района Карелии. По словам Сукотовой, из-за многочисленных протечек в храме его полы залиты водой, и зайти внутрь церкви можно только в резиновых сапогах.


Следы протечки. Фото: Отражение. Карелия

Как пишет паблик "Отражение. Карелия", жительница Космозера показала то, что происходит с памятником архитектуры федерального значения, съемочной группе телеканала "Культура". Журналисты были шокированы увиденным – Валентине Сукотовой пришлось ведрами вычерпывать воду из деревянной церкви.


Храм в Космозере. Фото: Валерий Поташов

"Столица на Онего" рассказывала о бедственном положении уникального храма еще в 2010 году. Однако с тех пор ситуация только усугубилась. Федеральный памятник остро нуждается в реставрации, но жители Космозера опасаются, что их храм может повторить судьбу Варваринской церкви из другой заонежской деревни Яндомозеро, которая в 2015 году была раскатана реставраторами на бревна и до сих остается в разобранном виде.

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