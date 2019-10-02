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Новости. Криминал
17:40, 02 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович

Жители Карелии остались без денег, пытаясь купить технику по Интернету

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Жители Костомукши перевели деньги мошенникам и остались без скутера и трактора, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши с заявлением о мошенничестве обратился житель города. Мужчина решил приобрести садовый трактор, для чего активно начал изучать имеющиеся предложения на торговой интернет площадке. Найдя подходящий ему вариант в другом регионе, он позвонил по указанному в объявлении телефону, после чего вступил в переписку с потенциальным продавцом.

Достигнув договоренности об оплате, мужчина перевел полную стоимость товара в размере 69 тысяч рублей. После чего он ожидал получения номера транспортной накладной для отслеживания доставки товара. Но продавец перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию.

Через полчаса отделение МВД России по Костомукше обратился другой житель города. Он рассказал полицейским о том, что решил приобрести скутер. Найдя Интернет-сайт, на котором были размещены фотографии транспортных средств, он выбрал подходящую ему модель. Затем он оформил заказ и перевел полную оплату за скутер в размере 51 тысячи рублей. Через некоторое время, когда никто не связался с ним, чтобы обговорить детали доставки, костомукшанин решил проверить отзывы о сайте. Так он узнал, что попал на мошенническую схему.

В полиции заявители пояснили, что знали о подобных схемах, но не думали, что такое может произойти с ними.

В настоящее время по указанным заявления проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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