Жители Костомукши задолжали за ЖКУ десятки миллионов рублей

Сумма задолженности жителей Костомукши перед ЖКХ превышает несколько десятков миллионов рублей, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

По исполнительным производствам о взыскании задолженности с жителей Костомукши по коммунальным услугам наложено 36 арестов на имущество должников на сумму 194 тысячи рублей. В целях исполнения решения судов на реализацию передано имущества на 104 тысячи руб.

Вынесено 500 постановлений об обращении взыскания на денежные средства должников на сумму 26 млн рублей.

Судебные приставы также вынесли постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, техники и маломерных судов, недвижимого имущества на общую сумму 5,7 млн рублей.