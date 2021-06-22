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Жители крупного микрорайона Петрозаводска останутся без электричества в пятницу

Новости. Общество
11:10, 23 Июня 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

На Ключевой временно отключат электричество из-за сноса аварийных деревьев.

По сообщению администрации Петрозаводска, в пятницу, 25 июня, с 12.00 на Ключевой отключат электроснабжение. Временные неудобства связаны с необходимостью удаления в районе дома № 12 по улице Водников трёх аварийных деревьев, кроны которых прорастают через натянутые провода. Электроснабжение потребителей восстановят сразу по завершению работ.

По информации АО «ОРЭС-Петрозаводск», под отключение попадают дома:

- №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35 на Ключевой улице;

- №№ 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 на Индустриальной улице;

- №№ 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 на Народной улице;

- №№ 3А, 5А, 10, 12, 14, 16, 18, 20 на улице Водников;

- №№ 5, 7, 9 на улице Сусанина. 

Ранее власти Петрозаводска не стали вводить режим ЧС в отдаленном районе города из-за проблем со светом.

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Комментарии

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кир
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Нас не касается, - заметил кот.
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