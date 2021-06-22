Жители крупного микрорайона Петрозаводска останутся без электричества в пятницу

На Ключевой временно отключат электричество из-за сноса аварийных деревьев.
По сообщению администрации Петрозаводска, в пятницу, 25 июня, с 12.00 на Ключевой отключат электроснабжение. Временные неудобства связаны с необходимостью удаления в районе дома № 12 по улице Водников трёх аварийных деревьев, кроны которых прорастают через натянутые провода. Электроснабжение потребителей восстановят сразу по завершению работ.
По информации АО «ОРЭС-Петрозаводск», под отключение попадают дома:
- №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35 на Ключевой улице;
- №№ 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 на Индустриальной улице;
- №№ 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 на Народной улице;
- №№ 3А, 5А, 10, 12, 14, 16, 18, 20 на улице Водников;
- №№ 5, 7, 9 на улице Сусанина.
Ранее власти Петрозаводска не стали вводить режим ЧС в отдаленном районе города из-за проблем со светом.
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