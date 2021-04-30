Жители лесного поселка в Карелии пытаются спасти озеро от форелеводов

Жители поселка Ондозеро Муезерского района более года «воюют» за озеро Унус.

Год назад в поселке Ондозеро Муезерского района Карелии вспыхнул протест местных жителей против размещения форелевого хозяйства на озере Унус, которое приглянулось бизнесменам из Петрозаводска. Население лесного поселка опасается, что появление на озере форелевой фермы приведет к гибели водоема и потере карелами традиционных мест рыбного лова. Однако особое возмущение людей вызвал тот факт, что республиканские власти решили сформировать на Унусе рыбоводный участок, даже не поинтересовавшись мнением тех, кто живет рядом с озером.

Подробнее читайте в материале «Как превратить озеро в болото».