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Новости. Общество
12:43, 16 Января 2019
фото: Светлана Попова

Жители Нюхчи: "Наши дети должны жить дома!"

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Родители школьников из отдаленного поморского села выступили против планов карельских чиновников по оптимизации образовательного учреждения.

В школе поморского села Нюхча утром 16 января прошла встреча руководителя отдела образования администрации Беломорского района Татьяны Долининой с педагогами и родителями учащихся, обеспокоенными планами карельских чиновников по оптимизации образовательного учреждения. Представитель районной администрации приехала в Нюхчу на электричке всего на час, но жители отдаленного населенного пункта Карелии успели изложить свои требования по сохранению школы, которые руководитель отдела образования пообещала донести до республиканского правительства на его ближайшем заседании.


Руководитель отдела образования администрации Беломорского района Татьяна Долинина. Фото: Светлана Попова

Как сообщили Долининой родители школьников, они узнали о намерении оптимизировать образовательное учреждение в Нюхче из ответа главы Карелии Артура Парфенчикова на обращение одной из жительниц села Ольги Докучаевой. "Детский сад и начальная школа остаются точно, а старшая школа может быть переведена на интернатное обучение", - написал губернатор.

Руководитель отдела образования районной администрации подтвердила на встрече в нюхотской школе, что ее планировалось оптимизировать в 2021 году. По словам Татьяны Долининой, в образовательном учреждении не хватает учителей, а педагоги не едут в Нюхчу из-за отсутствия жилья. Однако как заявили муниципальной чиновнице родители школьников, нюхотские дети не должны страдать из-за того, что карельские власти не в состоянии решить проблему сельских кадров. Причем, как было отмечено на встрече, к качеству образования в Нюхче у районных властей нет претензий – учащиеся из местной школы успешно участвуют во многих олимпиадах и конкурсах.


На встрече. Фото: Светлана Попова

Жители Нюхчи выступили категорически против перевода учащихся на интернатное обучение. "Наши дети должны жить дома!" – заявила на встрече многодетная мать Светлана Попова, которая инициировала сбор подписей против оптимизации сельского образования в Карелии. Как ожидается, ситуация вокруг школы в Нюхче и других сельских образовательных учреждений станет одной из тем заседания республиканского правительства 18 января. А 20 января в Нюхче намечено проведение собрания жителей села в защиту своей школы.  

  

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Комментарии

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Нина Сергеевна
2019-01-16 14:29:52
Дети должны учиться дома , с рядом с родителями . На то у нас и государство , чтобы создавать условия детям для учёбы , может даже в ущерб какой то прибыли в бюджет .
Кузьма Кузьмич
2019-01-16 13:59:52
Бедный народ,никак не поймёт что они не нужны никому,наверху у большей части чиновников дети за границей,там и деньги с домами, вытащенные "тяжёлым" трудом....чего от них ждать?
Изя
2019-01-16 13:20:12
Минобразование вместе с Морозовым перевезти в с .Нюхчу и проблемы селян решаться сами собой
Гость
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